В администрации Ростова разделили на группы модульные туалеты

В администрации рассказали, что теперь модульные туалеты будут подразделяться по нескольким группам. Так они будут делиться на туалеты с одной кабиной для представителей разного пола, двухкабинные туалеты для посетителей без особых потребностей, двухкабинные, одна из которых будет приспособлена под нужды маломобильных групп населения и трехкабинные обычного типа и с одной кабиной, приспособленной для людей с особыми нуждами.