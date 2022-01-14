В администрации Ростова разделили на группы модульные туалеты

В администрации рассказали, что теперь модульные туалеты будут подразделяться по нескольким группам. Так они будут делиться на туалеты с одной кабиной для представителей разного пола, двухкабинные туалеты для посетителей без особых потребностей, двухкабинные, одна из которых будет приспособлена под нужды маломобильных групп населения и трехкабинные обычного типа и с одной кабиной, приспособленной для людей с особыми нуждами.
Сообщается, что все модульные туалеты должны подходить для использования в любой сезон, включая зиму при температуре не ниже 30 градусов мороза.
Особыми требованиями в таких уборных стало использование разных типов антивандальной защиты и модификаций, которые адаптируют кабинки для посещения маломобильных групп населения.
В числе антивандальной сантехники, необходимой к установке, указаны раковины и унитазы, также власти напомнили, что зеркала и освещение в модульных уборных также должны быть защищены от актов вандализма.
Ранее ростовчане призвали местные власти убрать туалеты с набережной, так как они вредят эстетике речных пейзажей.