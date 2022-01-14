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В администрации Ростова разделили на группы модульные туалеты

14 января 08:09
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове определили стандарты содержания и требования, предъявляемые к уличным модульным туалетам, текст постановления разместила администрация города.

В администрации рассказали, что теперь модульные туалеты будут подразделяться по нескольким группам. Так они будут делиться на туалеты с одной кабиной для представителей разного пола, двухкабинные туалеты для посетителей без особых потребностей, двухкабинные, одна из которых будет приспособлена под нужды маломобильных групп населения и трехкабинные обычного типа и с одной кабиной, приспособленной для людей с особыми нуждами.

Сообщается, что все модульные туалеты должны подходить для использования в любой сезон, включая зиму при температуре не ниже 30 градусов мороза.

Особыми требованиями в таких уборных стало использование разных типов антивандальной защиты и модификаций, которые адаптируют кабинки для посещения маломобильных групп населения.

В числе антивандальной сантехники, необходимой к установке, указаны раковины и унитазы, также власти напомнили, что зеркала и освещение в модульных уборных также должны быть защищены от актов вандализма.

С полным текстом требований к содержанию можно ознакомиться по прямой ссылке.

Ранее ростовчане призвали местные власти убрать туалеты с набережной, так как они вредят эстетике речных пейзажей.

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