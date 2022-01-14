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В Россию из Черногории экстрадирован подозреваемый в мошенничестве ростовчанин

14 января 13:06
Фото: 61.мвд.рф
Николай Каймакчи
Власти Черногории выдали российским силовым структурам Николая Каймакчи, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте Министерства внутренних дел России.

По версии следователей, Каймакчи подделывал документы о результатах финансово-хозяйственной деятельности ряда ростовских компаний. Поддельные документы давали право фирмам на возмещение НДС.

По предварительной информации, в результате махинаций ОПГ, в которую входил подозреваемый, незаконно завладела суммой в размере около 100 млн рублей.

Ранее в Ростове-на-Дону Ленинский районный суд продлил арест Вадиму Бабаеву, проходящему по делу аксайской преступной группировки. Подозреваемый останется под стражей до 10 марта 2022 года.

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