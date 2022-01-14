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В Ростовской области подготовили койки и боксы для больных штаммом-омикрон

14 января 11:05
Фото: dscstudios/freepik.com
В Ростовской области объявили о готовности боксов и коек для размещения больных штаммом коронавируса омикрон, сообщение опубликовала пресс-служба правительства региона после срочного заседания оперштаба.

В Ростовской области созвали оперштаб для обсуждения профилактических мер, направленных против распространения коронавируса.

После обнаружения в Ростовской области новых заболевших штаммом-омикрон и обсуждения высокой степени распространения этой разновидности инфекции в регионе приняли меры, чтобы в кратчайшее время подготовить места осмотра и лечения больных.

Власти рассказали, что в настоящий момент мельцеровские боксы для проживания и прохождения лечения больных омикроном полностью готовы к приему первых пациентов.

Ранее на омикрон пришлись около 1% случаев от числа заболевших коронавирусом в Ростовской области.

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