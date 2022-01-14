В Ростовской области подготовили койки и боксы для больных штаммом-омикрон

В Ростовской области созвали оперштаб для обсуждения профилактических мер, направленных против распространения коронавируса.
После обнаружения в Ростовской области новых заболевших штаммом-омикрон и обсуждения высокой степени распространения этой разновидности инфекции в регионе приняли меры, чтобы в кратчайшее время подготовить места осмотра и лечения больных.
Власти рассказали, что в настоящий момент мельцеровские боксы для проживания и прохождения лечения больных омикроном полностью готовы к приему первых пациентов.