Взорвавший в лифте гранату 7 января ростовчанин хотел отомстить партнеру по бизнесу

По версии следствия, мужчина занимался ремонтом в одной из квартир многоэтажного дома, где произошел инцидент. При этом в квартире был обнаружен ящик со взрывчаткой. Обнаруживший ящик представитель силовых структур получил травмы в результате взрыва после того, как взял этот ящик в руки.
Отмечается, что мужчина сам изготовил взрывчатку, чтобы подложить ее владельцу квартиры, которому принадлежит компания, в которой погибший был совладельцем. По мнению погибшего, его партнер должен был выплатить ему несколько миллионов рублей.
Ранее в Ростовской области огласили приговор ранее судимому жителю Миллерово Игорю Овчаруку. Он был обвинён в ложном сообщение о бомбе. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей.