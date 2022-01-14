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Взорвавший в лифте гранату 7 января ростовчанин хотел отомстить партнеру по бизнесу

14 января 17:15
Фото: http://piwigo.1mediainvest.ru/picture.php?/8259/search/2422
Мужчина, который погиб от взрыва гранаты в лифте 7 января, хотел отомстить бывшему партнеру, пишет «Комсомольская правда».

По версии следствия, мужчина занимался ремонтом в одной из квартир многоэтажного дома, где произошел инцидент. При этом в квартире был обнаружен ящик со взрывчаткой. Обнаруживший ящик представитель силовых структур получил травмы в результате взрыва после того, как взял этот ящик в руки.

Отмечается, что мужчина сам изготовил взрывчатку, чтобы подложить ее владельцу квартиры, которому принадлежит компания, в которой погибший был совладельцем. По мнению погибшего, его партнер должен был выплатить ему несколько миллионов рублей.

Ранее в Ростовской области огласили приговор ранее судимому жителю Миллерово Игорю Овчаруку. Он был обвинён в ложном сообщение о бомбе. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей.

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