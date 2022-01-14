Взорвавший в лифте гранату 7 января ростовчанин хотел отомстить партнеру по бизнесу

По версии следствия, мужчина занимался ремонтом в одной из квартир многоэтажного дома, где произошел инцидент. При этом в квартире был обнаружен ящик со взрывчаткой. Обнаруживший ящик представитель силовых структур получил травмы в результате взрыва после того, как взял этот ящик в руки.