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Уголовное дело завели из-за гибели пятерых человек в Ростовской области 15 января

15 января 11:11
Фото: УСКР по РО
В Ростовской области смерть пятерых человек во время крупного пожара стала причиной возбуждения уголовного дела, заявили в областном УСКР.

В ночь на субботу в поселке Глубокий вспыхнул частный дом, который полностью охватило пламенем. Площадь возгорания со временем составила почти 50 «квадратов».

После ликвидации огня нашли тела 45-летнего владельца дома и его 55-летней гражданской супруги. Кроме того, погибли трое их знакомых, им было 44, 65 и 40 лет.

«На месте трагедии находятся следователи и криминалисты. Назначено проведение судебно-медицинских, пожаротехнической судебных экспертиз», — уточнили в Следкоме.

Дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности.

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#Новости#Происшествия
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