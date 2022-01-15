Уголовное дело завели из-за гибели пятерых человек в Ростовской области 15 января

В ночь на субботу в поселке Глубокий вспыхнул частный дом, который полностью охватило пламенем. Площадь возгорания со временем составила почти 50 «квадратов».
После ликвидации огня нашли тела 45-летнего владельца дома и его 55-летней гражданской супруги. Кроме того, погибли трое их знакомых, им было 44, 65 и 40 лет.
«На месте трагедии находятся следователи и криминалисты. Назначено проведение судебно-медицинских, пожаротехнической судебных экспертиз», — уточнили в Следкоме.
Дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности.