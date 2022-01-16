Эксперты рассказали о количестве войск Украины на границе Ростовской области

Самое большое число украинских войск и техники — у границ Ростовской области и республик Донбасса. Она принадлежит ОК «Восток». Там все бригады механизированные: 92-я, 93-я, 53-я, 54-я.
Также в ОК «Восток» входит 17-я танковая бригада с пунктом постоянной дислокации в городе Кривой Рог. Бригада носит имя атамана Степной дивизии, Константина Пестушко, главного атамана Холодноярской республики.
Эксперты отмечают, что на границу Ростовской области, а также в зону соприкосновения с силами ЛНР и ДНР, — киевские власти поставляют иностранное вооружения, полученное от США и других западных стран.
Ранее ВС Украины разместили в 70 километрах от границы с Ростовской областью реактивную и ствольную артиллерию — БМ-21 «Град» и 152-мм самоходные гаубицы «Акация».