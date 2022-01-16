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Еще и собак потравили: животные погибли при пожаре в котокафе в Ростове

16 января 09:28
Фото: Дом котиков "Котэдж"
В Ростове-на-Дону начавшийся пожар в приюте для животных «Котэдж» стал причиной гибели питомцев, сообщили сотрудники учреждения.

Пожар начался в субботу вечером из-за упавшей лампы в таз с водой. Полностью выгорели помещения карантина и стационара, разгромлен голубой зал.

Из-за этого погибла часть животных, еще несколько находятся в крайне тяжелом состоянии. Шесть котов прячутся за стеной, достать их не получилось.

Всю ночь сотрудники отлавливали напуганных животных и развозили по клиникам. Утром обнаружили трех отравленных собак.

«Вероятно, „добрые“ люди что-то кинули через забор. Собаки живы, но слабые», — уточнили сотрудники.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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