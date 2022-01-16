Еще и собак потравили: животные погибли при пожаре в котокафе в Ростове

Пожар начался в субботу вечером из-за упавшей лампы в таз с водой. Полностью выгорели помещения карантина и стационара, разгромлен голубой зал.
Из-за этого погибла часть животных, еще несколько находятся в крайне тяжелом состоянии. Шесть котов прячутся за стеной, достать их не получилось.
Всю ночь сотрудники отлавливали напуганных животных и развозили по клиникам. Утром обнаружили трех отравленных собак.
«Вероятно, „добрые“ люди что-то кинули через забор. Собаки живы, но слабые», — уточнили сотрудники.