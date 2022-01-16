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Один человек погиб в результате ДТП с КамАЗом в Ростовской области

16 января 18:02
Фото: Региональное управление ГИБДД
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошла авария с участием тягача КамАЗ и легкового автомобиля, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла на 1027 километре по направлению на Ростов-на-Дону в 15.55. За рулем КамАЗа находился 35-летний водитель, который допустил столкновение с легковой машиной ВАЗ-2010, движущейся в попутном направлении впереди тягача.

Отмечается, что в результате этой аварии получил не совместимые с жизнью травмы 62-летний водитель легковой машины.

Ранее в Ростове произошло ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и легкового авто. Сообщается, что ранения получила только женщина в машине скорой помощи, которая сопровождала ребенка в больницу.

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#Новости#Происшествия
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