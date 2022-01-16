Один человек погиб в результате ДТП с КамАЗом в Ростовской области

Авария произошла на 1027 километре по направлению на Ростов-на-Дону в 15.55. За рулем КамАЗа находился 35-летний водитель, который допустил столкновение с легковой машиной ВАЗ-2010, движущейся в попутном направлении впереди тягача.
Отмечается, что в результате этой аварии получил не совместимые с жизнью травмы 62-летний водитель легковой машины.
Ранее в Ростове произошло ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и легкового авто. Сообщается, что ранения получила только женщина в машине скорой помощи, которая сопровождала ребенка в больницу.