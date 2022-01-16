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Почти 500 человек заразились коронавирусом за сутки в Ростовской области

16 января 08:26
Фото: pixabay
В Ростовской области за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 494, сообщили в облправительстве.

За это время вылечился 201 человек и зарегистрировали четыре смерти. Умерли 80-летняя женщина и трое мужчин.

В ковидных госпиталях остаются на лечении две тысячи человек, часть из них подключена к аппаратам ИВЛ. Прививки против коронавируса сделали почти два миллиона человек.

С начала пандемии заболели 199597 граждан, выздоровели 180 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стали 9880 местных жителей.

Добавим, что в области зарегистрировали три случая заболевания штаммом омикрон. Все они не связаны между собой и только один является завозным. Подробный материал о пациентах читайте по ссылке.

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#Новости#Общество
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