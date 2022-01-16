Почти 500 человек заразились коронавирусом за сутки в Ростовской области

За это время вылечился 201 человек и зарегистрировали четыре смерти. Умерли 80-летняя женщина и трое мужчин.
В ковидных госпиталях остаются на лечении две тысячи человек, часть из них подключена к аппаратам ИВЛ. Прививки против коронавируса сделали почти два миллиона человек.
С начала пандемии заболели 199597 граждан, выздоровели 180 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стали 9880 местных жителей.
Добавим, что в области зарегистрировали три случая заболевания штаммом омикрон. Все они не связаны между собой и только один является завозным. Подробный материал о пациентах читайте по ссылке.