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Почти семь часов тушили пожар на складе в Ростове-на-Дону

16 января 08:56
Фото: УМЧС по РО
В Ростове-на-Дону потребовалось почти семь часов на ликвидацию огня на территории склада, проинформировали в региональном УМЧС.

Склад на улице Локомотивной, 2а загорелся в 04.40 мск в воскресенье. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров, после чего ему присвоили второй ранг сложности.

Изначально огонь тушили 42 человека, но позже это количество выросло до 106 специалистов. К 06.30 возгорание удалось локализовать.

Открытое горение ликвидировали в 07.29, а полностью огонь потушили в 11.15. О пострадавших информации не было.

Причина пожара пока не раскрывается, но местные жители считают, что это произошло не просто так и вскоре тут могут появиться новый торговый центр или жилкомплекс. Но эти заявления ничем не подтверждены.

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