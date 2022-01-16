Почти семь часов тушили пожар на складе в Ростове-на-Дону

Склад на улице Локомотивной, 2а загорелся в 04.40 мск в воскресенье. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров, после чего ему присвоили второй ранг сложности.
Изначально огонь тушили 42 человека, но позже это количество выросло до 106 специалистов. К 06.30 возгорание удалось локализовать.
Открытое горение ликвидировали в 07.29, а полностью огонь потушили в 11.15. О пострадавших информации не было.
Причина пожара пока не раскрывается, но местные жители считают, что это произошло не просто так и вскоре тут могут появиться новый торговый центр или жилкомплекс. Но эти заявления ничем не подтверждены.