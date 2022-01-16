Сильные дожди со снегом обрушатся на Ростов

Однако наиболее неблагоприятная погода ожидается в пятницу, 21 января. Будет плюсовая температура, до плюс трех градусов. При этом в Ростов придут осадки в виде сильного снега с дождем. Кроме того, погоду испортит шквалистый ветер до 18 метров секунду.