Сильные дожди со снегом обрушатся на Ростов

Так, в понедельник, 17 января, ожидается потепление до плюс двух градусов. А вот ночью столбик термометра может опуститься до минус двух градусов.
Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Также 17 января ожидаются порывы ветра до восьми метров в секунду.
По прогнозу синоптиков, во вторник в Ростове также могут выпасть небольшие осадки в виде мокрого снега.
В среду, 19 января, похолодает до минус трех градусов, будет идти обычный снег.
Однако наиболее неблагоприятная погода ожидается в пятницу, 21 января. Будет плюсовая температура, до плюс трех градусов. При этом в Ростов придут осадки в виде сильного снега с дождем. Кроме того, погоду испортит шквалистый ветер до 18 метров секунду.
Напомним, в пятницу вечером,14 января, в Ростове у парка имени Максима Горького из-за сильного ветра упала главная новогодняя елка. А ночью в субботу, 15 января, ветер стал причиной падения новогодней елки на Сельмаше.