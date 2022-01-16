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Сильные дожди со снегом обрушатся на Ростов

16 января 11:40
Фото: http://piwigo.1mediainvest.ru/picture.php?/20960/search/1118
В Ростове-на-Дону в период с 17 по 23 января прогнозируют обильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, сообщает Гидрометцентр.

Так, в понедельник, 17 января, ожидается потепление до плюс двух градусов. А вот ночью столбик термометра может опуститься до минус двух градусов.

Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Также 17 января ожидаются порывы ветра до восьми метров в секунду.

По прогнозу синоптиков, во вторник в Ростове также могут выпасть небольшие осадки в виде мокрого снега.

В среду, 19 января, похолодает до минус трех градусов, будет идти обычный снег.

Однако наиболее неблагоприятная погода ожидается в пятницу, 21 января. Будет плюсовая температура, до плюс трех градусов. При этом в Ростов придут осадки в виде сильного снега с дождем. Кроме того, погоду испортит шквалистый ветер до 18 метров секунду.

Напомним, в пятницу вечером,14 января, в Ростове у парка имени Максима Горького из-за сильного ветра упала главная новогодняя елка. А ночью в субботу, 15 января, ветер стал причиной падения новогодней елки на Сельмаше.

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