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В Ростове скорая с больным ребенком в салоне попала в ДТП

16 января 14:49
Фото: https://pixabay.com/photos/car-accident-broken-glass-splatter-337764/
В Ростове-на-Дону на улице Большой Садовой столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль, сообщается в популярном городском паблике в соцсети «ВКонтакте».

Собственный источник в правоохранительных органах рассказал, что машины двигались в попутном направлении.

В результате аварии пострадала женщина, которая находилась в машине скорой помощи. Она сопровождала ребенка в больницу. После аварии женщину госпитализировали с травмой.

Ранее в Ростовской области на участке дороги Самбек — Матвеев Курган врезались внедорожник Tager и седан Hyundai Solaris. В результате дорожно-транспортного происшествия трое несовершеннолетних, находящиеся в седане, получили травмы. В автомобиле детских кресел не было.

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