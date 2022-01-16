В Ростове скорая с больным ребенком в салоне попала в ДТП

Ранее в Ростовской области на участке дороги Самбек — Матвеев Курган врезались внедорожник Tager и седан Hyundai Solaris. В результате дорожно-транспортного происшествия трое несовершеннолетних, находящиеся в седане, получили травмы. В автомобиле детских кресел не было.