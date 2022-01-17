На границе с Ростовской областью ранен военнослужащий Украины

«В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранение», - говорится в опубликованном отчете.
По данным источника, украинский военный получил ранение на донецком направлении в районе населенного пункта Катериновка. Он доставлен в больницу.
Стоит отметить, что после Нового года Вооруженные силы Украины увеличили свою активность у границ с Ростовской областью против республики Донбасса.
Так, 13 января из гранатометов вблизи Ростовской области военнослужащие Украины обстреляли населенный пункт Горловка. 15 января украинские солдаты за сутки три раза открывали огонь по территории ДНР.
Напомним, в январе 2022 года ВСУ увеличили число снайперов на границе с Ростовской областью. Они находятся у линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Дзержинск.