У ростовчан закончились деньги на отдых за границей

Он поясняет, что после новогодних каникул всегда наблюдается падение спроса на поездки, как внутри России, так и за рубеж. И пандемия здесь не при чем.
«Люди уже привыкли к условиям ограничений, поэтому при выборе вариантов для отдыха пандемия не играет решающей роли. Главный вопрос — падение доходов жителей Дона. Поэтому те, кто планировали отправиться на отдых — уже съездили. А сейчас продолжают дальше зарабатывать деньги. Спрос на туры есть и сейчас, но, конечно же, он значительно ниже, чем в период праздников», — отмечает Максим Гурин.
Возобновление активных продаж ожидается к ближайшим праздникам.
«Небольшой всплеск будет к 23 февраля и 8 марта. А следующую волну спроса ждем ближе к майским праздникам и к летнему сезону. Но и до этих пор будут стабильно продаваться туры в Египет, ОАЭ и Доминикану. Да, количество предложений по турам стало меньше, но только из-за того, что снизился спрос. Ведь некоторые туры были введены именно на праздничные даты», — резюмирует Максим Гурин.
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