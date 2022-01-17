У ростовчан закончились деньги на отдых за границей

«Небольшой всплеск будет к 23 февраля и 8 марта. А следующую волну спроса ждем ближе к майским праздникам и к летнему сезону. Но и до этих пор будут стабильно продаваться туры в Египет, ОАЭ и Доминикану. Да, количество предложений по турам стало меньше, но только из-за того, что снизился спрос. Ведь некоторые туры были введены именно на праздничные даты», — резюмирует Максим Гурин.