В Ростове-на-Дону снесут переживший войну дом на Мечникова

Само здание было построено в 1933 году, имеет три этажа, кирпичные стены и деревянные перекрытия. Площадь жилых помещений составляет более 1,9 тысячи квадратных метров. В новой редакции постановления указано, что у собственников собираются изъять две квартиры № 11 и № 12 площадью 74,3 квадратных метра. Всего в доме 48 жилых помещений.