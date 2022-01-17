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В Ростове-на-Дону снесут переживший войну дом на Мечникова

17 января 13:11
Фото: yandex.ru/maps
В Ростове собираются снести дом на улице Мечникова, 53 литер А, который построили в 1933 году, постановление появилось на портале администрации города.

В Ростове многоквартирный дом на улице Мечникова, 53 литер А признали аварийным и подлежащим сносу.

Само здание было построено в 1933 году, имеет три этажа, кирпичные стены и деревянные перекрытия. Площадь жилых помещений составляет более 1,9 тысячи квадратных метров. В новой редакции постановления указано, что у собственников собираются изъять две квартиры № 11 и № 12 площадью 74,3 квадратных метра. Всего в доме 48 жилых помещений.

Ранее общественники Ростова-на-Дону, заинтересованные в сохранении памятников архитектурного наследия, прокомментировали заявление сити-менеджера Алексея Логвиненко о сносе зданий в исторической части города.

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