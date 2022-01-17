В Ростовской области на бракосочетаниях в ЗАГСах людям запретили смеяться и выпивать

В области был утвержден документ о порядке проведения церемонии заключения брака. Согласно правилам, во время церемонии в помещениях органов ЗАГС нельзя находиться в грязной обуви.
«Запрещены громкие разговоры, в том числе по телефону, восклицания и смех. Присутствующим нельзя есть, курить и распивать алкоголь», — говорится в документе.
Также посетителям запретили передвигать мебель и использовать находящиеся в помещениях предметы не по назначению. Максимальное время проведения церемонии заключения брака в торжественной обстановке составляет не более 40 минут.
Добавим, что в списке запретов ничего не говорится про плач.