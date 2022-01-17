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В Ростовской области на бракосочетаниях в ЗАГСах людям запретили смеяться и выпивать

17 января 15:20
Фото: pixabay
В Ростовской области во время церемонии бракосочетания запрещено смеяться, заявили в региональном управлении ЗАГС.

В области был утвержден документ о порядке проведения церемонии заключения брака. Согласно правилам, во время церемонии в помещениях органов ЗАГС нельзя находиться в грязной обуви.

«Запрещены громкие разговоры, в том числе по телефону, восклицания и смех. Присутствующим нельзя есть, курить и распивать алкоголь», — говорится в документе.

Также посетителям запретили передвигать мебель и использовать находящиеся в помещениях предметы не по назначению. Максимальное время проведения церемонии заключения брака в торжественной обстановке составляет не более 40 минут.

Добавим, что в списке запретов ничего не говорится про плач.

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