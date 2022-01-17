Жертвами коронавируса в Ростовской области стали еще 16 жителей

Умершим с короновирусом женщинам было от 51 до 83 лет, а мужчинам - от 57 до 75 лет. Отмечается, что у всех скончавшихся были сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.
Таким образом, за все время пандемии жертвами COVID-19 стали 9896 жителей Ростовской области.
В облправительстве отмечают, что на 17 января прививки от новой коронавирусной инфекции одним компонентом сделали 1,97 миллиона ростовчан. При этом за прошедшие сутки прививку сделал 971 человек. Вакцинацию двумя двумя дозами сделали 1,92 миллиона человек, а за сутки – 629.
Напомним, 16 января в Ростовской области с короновирусной инфекцией умерли четыре пенсионера - 80-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 71, 75, 93 года. У всех были хронические заболевания.