Жители района «Вересаево» в Ростове сдали вторсырье в рамках проекта «Экомобиль»

В мобильный пункт приема жители города могут принести макулатуру, твердый и мягкий пластик. Например, туда можно сдать пластиковую тару из-под молочных продуктов. Кроме того, в рамках акции «Экомобиль» можно сдать ПЭТ-бутылки, батарейки и даже одежду.