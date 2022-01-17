Жители района «Вересаево» в Ростове сдали вторсырье в рамках проекта «Экомобиль»

Специальный автомобиль посетил восемь точек сбора вторсырья в Ростове по маршрутам — «Западный» и «Центр-Александровка-Сельмаш» и впервые в акции принял участие и экорайон «Вересаево». В 2022 году экомобиль впервые совершил такую поездку.
В мобильный пункт приема жители города могут принести макулатуру, твердый и мягкий пластик. Например, туда можно сдать пластиковую тару из-под молочных продуктов. Кроме того, в рамках акции «Экомобиль» можно сдать ПЭТ-бутылки, батарейки и даже одежду.
Сданное вторсырье сортируют волонтеры «Экомоста». Затем оно попадает на переработку. А хорошие вещи могут отдать на благотворительность.
В экорайоне «Вересаево» в акции приняли участие десятки жителей. Некоторые из них помогли с сортировкой вторсырья. Жители района выразили желание принять участие в следующих акциях «Экомоста».
В ходе акции «Экомобиль», которая прошла в Ростове 15 января, было собрано почти 750 килограммов вторсырья. С его сбором помогли 170 жителей города. Следующая акция пройдет в городе 19 февраля.