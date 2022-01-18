rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экс-чиновника в Ростове осудили за аферу на 120 млн при ремонте моста Малиновского

18 января 09:12
Фото: rostov-gorod.ru
Георгий Разорителев
Суд огласил приговор бывшему сотруднику администрации Ростова-на-Дону за подлог при выполнении реконструкции моста на улице Малиновского, сообщили в региональном УФСБ.

На скамье подсудимых оказался бывший и. о. главы Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Георгий Разорителев. Он занимался подготовкой к реализации проекта.

Оперативники выяснили, что Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на работы по подложным документам. Оказалось, что Разорителев внес в документацию недостоверные данные.

«В результате компания „Ростовавтомост“ незаконно перечислили аванс в размере 120 миллионов рублей. Теперь суд приговорил Разорителева к штрафу в размере 45 тысяч рублей», — уточнили в управлении.

Приговор вступил в законную силу. Фирма-подрядчик вернула в бюджет сумму аванса.

Напомним, что реконструкция моста на Малиновского длилась весь прошлый год. Стоимость работ составила 2,2 миллиарда рублей.

Материалы по теме
Ростовчанка перевела мошеннику 11 млн при попытке заработать на биржеМошенники предлагают пенсионерам “подписки” на ремонт окон и быттехникиВ Ростовской области задержали мошенника, который обокрал 14 компаний
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00