Экс-чиновника в Ростове осудили за аферу на 120 млн при ремонте моста Малиновского

На скамье подсудимых оказался бывший и. о. главы Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Георгий Разорителев. Он занимался подготовкой к реализации проекта.
Оперативники выяснили, что Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на работы по подложным документам. Оказалось, что Разорителев внес в документацию недостоверные данные.
«В результате компания „Ростовавтомост“ незаконно перечислили аванс в размере 120 миллионов рублей. Теперь суд приговорил Разорителева к штрафу в размере 45 тысяч рублей», — уточнили в управлении.
Приговор вступил в законную силу. Фирма-подрядчик вернула в бюджет сумму аванса.
Напомним, что реконструкция моста на Малиновского длилась весь прошлый год. Стоимость работ составила 2,2 миллиарда рублей.