Продолжительность акции — с 18 января по 30 апреля. Взять тур можно в Ростове или любом другом регионе России. Оформлять субсидию разрешается неограниченное количество раз, если выполняются условия акции.
Летом 2020 года в России стартовала программа по стимулированию отечественного туризма. При покупке тура онлайн в любой регион России можно вернуть часть стоимости путевки. Эта идея была положительно воспринята известными турагентствами, ее одобрило большинство путешественников.
В связи с этим программа cashback продлевалась в 2021 году и в 2022 году. Согласно условиям акции, можно вернуть 20% от стоимости путевки на счет, с которого была оплачена покупка.
В акции участвуют отели и туристические операторы, агрегаторы. Минимальная или наибольшая стоимость покупки не устанавливается. Деньги переводятся пользователю на карту в течение 5 рабочих суток.
В 2022 году граждане России смогут воспользоваться программой. Ростуризмом был разработан проект постановления. С этого года увеличивается плановое значение количества туристических услуг с возможностью возврата средств. В прошлом году было запланировано 300 000 таких путевок, в текущем — 780 000. Отмечается, что в будущем это значение может быть пересмотрено.
Программа была разработана с целью поддержки туристического бизнеса после пандемии. Она позволяет сделать путевки для отдыхающих наиболее доступными.
В России в 2022 году открывается новый этап программы туристического кэшбэка. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Продажи в рамках акции начинаются с 18 января и продолжаются около 3 месяцев. Отправиться на отдых можно с дня старта программы и до 30 апреля включительно.
Отмечается, что с начала прошлого года программой воспользовались около 1,7 млн россиян. Туристы купили поездки и оформили бронь в гостиницах более чем на 34 млрд рублей. Государством было возмещено 6,7 млрд рублей.
Особенности акции в 2022 году:
Ознакомиться с предложениями туроператоров можно на сайте мирпутешествий.рф. Получать cashback после оплаты покупки можно у партнеров с использованием карты «Мир». Купить тур из Ростова можно в любой регион России.
Вернуть можно средства за услуги, которые соответствуют ряду требований. Тур необходимо оплатить с 18 января до 12 апреля. Путешествие должно закончиться до 30 апреля включительно. В круиз можно отправиться до 1 июня включительно.
За какие услуги полагается возврат 20% на счет:
Число путешествий, которые можно купить из Ростова или любого другого региона России с одного счета в рамках программы, не ограничено.
Жители Ростова и других российских регионов могут приобрести путевку в туристическом агентстве или на сайте компании — партнера. На сайте можно ознакомиться со списком партнеров, продающих поездки с кэшбэком.
На этом сайте опубликована информация о специальных проектах, готовых маршрутах по РФ. Можно уточнить нюансы поездки в период распространения коронавирусной инфекции, ознакомиться с перечнем мест, доступных при наличии сертификата о вакцинации.
Чтобы воспользоваться кэшбэком, оплачивать покупку можно только онлайн при помощи карты «Мир». Акция не действует на туры в другие страны. Чтобы выбрать подходящий российский тур, рекомендуется заранее определить цели поездки — для улучшения здоровья, ознакомления с культурой, занятий спортом и т. д.
При выполнении условий акции сумма компенсации составит 20 процентов от стоимости покупки, но не более 20 000 рублей по карте «Мир» за одну транзакцию. Число транзакций не ограничивается.
К примеру, при покупке путевки стоимостью 30 000 рублей турист в течение 5 рабочих дней получит возврат 6000 рублей. Максимальную сумму кэшбэка можно получить при покупке тура стоимостью более 100 000 рублей.
Чтобы получить часть средств на счет после оплаты путевки, нужно зарегистрировать ее в программе лояльности платежной системы МИР. Сделать это можно на сайте . Оформить карту можно в банке, являющемся участником программы лояльности.
Оплатить путевку можно виртуальной картой. В некоторых банках можно оформить ее через сайт или мобильное приложение. После регистрации в программе лояльности нужно выбрать и забронировать путешествие, на которое распространяется акция. Оплатить услуги за поездки по России нужно сразу в полном объеме.