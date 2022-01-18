В 2022 году граждане России смогут воспользоваться программой. Ростуризмом был разработан проект постановления. С этого года увеличивается плановое значение количества туристических услуг с возможностью возврата средств. В прошлом году было запланировано 300 000 таких путевок, в текущем — 780 000. Отмечается, что в будущем это значение может быть пересмотрено.