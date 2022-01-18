Врач рассказал о показаниях к переливанию крови

По словам Нурписова, ключевым показателем для переливания крови является ее быстрая потеря (от 30%). Также ее назначают при непрекращающихся кровотечениях, из-за геморрагического шока и во время тяжелых операций, пишет iz.ru.
Существует также плановое переливание крови. Оно показано при ряде онкологических и гематологических заболеваний.
Врач подчеркнул, что переливание крови – процедура, которая может вызвать серьезные осложнения. У нее есть противопоказания, среди которых аллергии, инфаркт миокарда и еще ряд заболеваний.