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Врач рассказал о показаниях к переливанию крови

18 января 08:35
Фото: pixbay.com
Хирург “СМ-Клиника” Аглам Нурписов рассказал о том, когда нужно переливать кровь и какие при этом могут возникнуть проблемы.

По словам Нурписова, ключевым показателем для переливания крови является ее быстрая потеря (от 30%). Также ее назначают при непрекращающихся кровотечениях, из-за геморрагического шока и во время тяжелых операций, пишет iz.ru.

Существует также плановое переливание крови. Оно показано при ряде онкологических и гематологических заболеваний.

Врач подчеркнул, что переливание крови – процедура, которая может вызвать серьезные осложнения. У нее есть противопоказания, среди которых аллергии, инфаркт миокарда и еще ряд заболеваний.

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