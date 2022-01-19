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Posted 19 января 2022, 05:53

Published 19 января 2022, 05:53

Modified 1 октября, 15:02

Updated 1 октября, 15:02

Ковалев назвал подробности распространения омикрона в Ростовской области

19 января 2022, 05:53
В Ростовской области уже в 10 территориях зарегистрировали случаи заражения штаммом омикрон, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Новую разновидность коронавируса подтвердили у 37 пациентов, в том числе 22 случая зарегистрировано в Ростове. Еще шесть граждан заразились в Азовском районе.

Также есть зараженные в Дубовском, Зерноградском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районах. О состоянии пациентов информации нет.

При этом только три человека были в других странах. Остальные заболели уже внутри региона.

Добавим, что первый случай выявили у студента из Конго, который приехал на обучение.

#Общество#Новости
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