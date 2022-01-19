Ковалев назвал подробности распространения омикрона в Ростовской области

Posted 19 января 2022, 05:53
Published 19 января 2022, 05:53
Modified 1 октября, 15:02
Updated 1 октября, 15:02
Новую разновидность коронавируса подтвердили у 37 пациентов, в том числе 22 случая зарегистрировано в Ростове. Еще шесть граждан заразились в Азовском районе.
Также есть зараженные в Дубовском, Зерноградском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районах. О состоянии пациентов информации нет.
При этом только три человека были в других странах. Остальные заболели уже внутри региона.