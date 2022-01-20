Депутат Госдумы из Ростова прокомментировал признание ДНР и ЛНР

По его словам, проект обращения о признании ДНР и ЛНР является продолжением возвращения исторических российских территорий. Кроме того, он отметил, что президент России Владимир Путин высказал аналогичную КПРФ точку зрения на этот вопрос на ежегодной пресс-конференции.