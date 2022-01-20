Депутат Госдумы из Ростова прокомментировал признание ДНР и ЛНР

«Законопроект о государственном признании ДНР и ЛНР "положит конец мучениям мирного населения, которое ежедневно страдает от обстрелов», — высказался Коломейцев.
По его словам, проект обращения о признании ДНР и ЛНР является продолжением возвращения исторических российских территорий. Кроме того, он отметил, что президент России Владимир Путин высказал аналогичную КПРФ точку зрения на этот вопрос на ежегодной пресс-конференции.
Напомним, в среду, 19 января, в Госдуму РФ, депутаты от фракции КПРФ внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. По мнению инициаторов обращения, в этих республиках имеются все необходимые демократические органы и институты.
Также в обращении подчеркивается, что признание ДНР и ЛНР поможет обеспечить гарантии безопасности и защитит население данных республик от внешних угроз и геноцида.