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Депутат Госдумы из Ростова прокомментировал признание ДНР и ЛНР

20 января 06:48
Фото: duma.gov.ru
Николай Коломейцев
Депутат КПРФ Госдумы от Ростовской области Николай Коломейцев считает, что признание ДНР и ЛНР положит конец обстрелу мирного населения Донбасса, об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Законопроект о государственном признании ДНР и ЛНР "положит конец мучениям мирного населения, которое ежедневно страдает от обстрелов», — высказался Коломейцев.

По его словам, проект обращения о признании ДНР и ЛНР является продолжением возвращения исторических российских территорий. Кроме того, он отметил, что президент России Владимир Путин высказал аналогичную КПРФ точку зрения на этот вопрос на ежегодной пресс-конференции.

Напомним, в среду, 19 января, в Госдуму РФ, депутаты от фракции КПРФ внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. По мнению инициаторов обращения, в этих республиках имеются все необходимые демократические органы и институты.

Также в обращении подчеркивается, что признание ДНР и ЛНР поможет обеспечить гарантии безопасности и защитит население данных республик от внешних угроз и геноцида.

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