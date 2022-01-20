Останки героев-казаков могут перезахоронить в усыпальнице собора в Новочеркасске

Напомним, основатель Новочеркасска - атаман Матвей Платов был захоронен в фамильном склепе. Затем его перезахоронили на Архиерейской даче в хуторе Мишкин. В 1911 году прах атамана перенесли в усыпальницу Войскового собора в Новочеркасске. Последний раз его прах был перезахоронен почти 30 лет назад.