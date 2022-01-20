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Posted 20 января 2022, 10:41

Published 20 января 2022, 10:41

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Останки героев-казаков могут перезахоронить в усыпальнице собора в Новочеркасске

Останки героев-казаков могут перезахоронить в усыпальнице собора в Новочеркасске

20 января 2022, 10:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В склепе атамана Матвея Платова в Новочеркасске планируют похоронить семь героев войны 1812 года, сообщает пресс-служба Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова.

В пресс-службе со ссылкой на атамана ВКО «Всевеликое войско Донское» Виталия Бобыльченко сообщили, что станки атаманов-казаков должны быть перенесены в усыпальницу Вознесенского войскового собора в Новочеркасске.

Бобыльченко сообщил, что на данный момент эксперты идентифицировали останки семи казачьих героев. Атаман подчеркнул, что из семи героев как минимум пять являются генералами.

«Усыпальница эта должна прирастать теми, кто достоин быть погребённым именно здесь», — приводит слова Бобыльченко пресс-служба университета.

Напомним, основатель Новочеркасска - атаман Матвей Платов был захоронен в фамильном склепе. Затем его перезахоронили на Архиерейской даче в хуторе Мишкин. В 1911 году прах атамана перенесли в усыпальницу Войскового собора в Новочеркасске. Последний раз его прах был перезахоронен почти 30 лет назад.

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