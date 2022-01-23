В 2022 году может снова подорожать «борщевой набор»

Стоит отметить, что к «борщевому набору» относятся такие продукты, как: картофель, капуста, лук, свекла, морковь и чеснок. Именно на эти продукты был зафиксирован наибольший рост цен в прошлом году.
Например, капуста в ноябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года стала дороже на 110,6%, а картошка - на 58,1%.
Отмечается, что на подорожание продуктов во всем мире влияют растущие аппетиты Китая. Так, по данным Минсельхоза США, в первом полугодие текущего года КНР будет принадлежать 60% запасов риса и 51% запасов пшеницы.
Также растут цены на перевозку и на удобрения. При этом наблюдается низкая урожайность. Все это влияет на стоимость продуктов. По информации продовольственной организации ООН, за прошедший год стоимость зерна выросла на 23,2%, растительное масло стало дороже на 53%, а молочная продукция и мясо подорожали чуть меньше чем на 20%.
Согласно статистике Федеральной службы государственной статистики, из продуктов питания в прошлом году стоимость снизилась только на четыре позиции. Причем не на самые необходимые. Среди подешевевших продуктов: свежие огурцы, яблоки, пшено и виноград.
Больше всего подешевели огурцы. За год их стоимость снизилась на 13,6% — с 159,65 до 137,94 рубля за килограмм. На втором месте по процентному снижению стоимости находятся яблоки - 6,87%. Здесь цена уменьшилась с 106,28 до 99 рублей за килограмм.
На четвертом и пятом местах рейтинга разместились пшено (-6,1%) и виноград (-1,1%), что в денежном выражении составляет 4,93 и 1,85 рубля соответственно.
Наименьшее повышение цены у продуктов было зафиксировано Роспотребнадзором у отечественного коньяка. Литр этого напитка подорожал за прошлый год всего на 0,1%. Если в начале 2021 года его можно было купить за 1282,98 рубля, то к концу года стоимость напитка составляла 1284,72 рубля.
Стоит отметить, что согласно опросу, 60,4% населения России тратят на продукты питания 50% своих доходов, а 16% граждан страны тратят на еду практически весь свой заработок.
Заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов связывает последующее подорожание сельхозпродукции с общемировой инфляцией.
В скором времени могут вырасти цены на кондитерские изделия. Российские ритейлеры уже получили предупреждение от производителей на этот счет.
Также в России могут подорожать сахар и растительное масло. На это указывают сообщения Минпромторга и Минсельхоза, которые ранее сдерживали цены на эти продукты.
Есть и оптимистичные новости. Эксперты прогнозируют относительно стабильный уровень цен на мясную продукцию. Не исключено даже снижение стоимости на эти товары. Хотя и тут может быть форс-мажор в виде птичьего гриппа.