В 2022 году может снова подорожать «борщевой набор»

Также растут цены на перевозку и на удобрения. При этом наблюдается низкая урожайность. Все это влияет на стоимость продуктов. По информации продовольственной организации ООН, за прошедший год стоимость зерна выросла на 23,2%, растительное масло стало дороже на 53%, а молочная продукция и мясо подорожали чуть меньше чем на 20%.