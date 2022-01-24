Поликлиники Ростова обязали принимать пациентов до 22.00

В мэрии объявили продление графика работы кабинетов неотложной помощи населению в городских поликлиниках. Теперь ростовчане могут обратиться в медицинское учреждение, за которым закреплены до 22.00 мск. Вместе с этим анонсировали продление работы фильтр-боксов до 20.00 мск, которые обеспечивают прием и лечение пациентов с респираторными симптомами болезни.