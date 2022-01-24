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Поликлиники Ростова обязали принимать пациентов до 22.00

24 января 13:34
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове кабинеты неотложной помощи в поликлиниках продлили график приема пациентов до 22.00 мск, об этом сообщили в администрации города.

В мэрии объявили продление графика работы кабинетов неотложной помощи населению в городских поликлиниках. Теперь ростовчане могут обратиться в медицинское учреждение, за которым закреплены до 22.00 мск. Вместе с этим анонсировали продление работы фильтр-боксов до 20.00 мск, которые обеспечивают прием и лечение пациентов с респираторными симптомами болезни.

В администрации посещение поликлиник рекомендовали только тем пациентам, у которых нет высокой температуры. В случае жалоб на плохое самочувствие и жар больному посоветовали вызвать врача на дом, а не идти к медикам самостоятельно.

Напомним, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что вскоре омикрон охватит все муниципалитеты региона.

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