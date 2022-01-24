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В Ростовской области в конце января родилась первая за 2022 год тройня

24 января 15:17
Фото: donland.ru
В Ростовской области жительница Шахт стала матерью тройняшек, они стали первыми в 2022 году, об этом объявила пресс-служба регионального правительства.

Тройняшки родились в областном перинатальном центре.

В правительстве рассказали, что женщина из Шахт родила детей на 35 недели, среди них был мальчик весом 2,1 килограмма, а также две девочки весом более 1,8 килограмма каждая. В сообщении указано, что женщина находилась под наблюдением медиков в течение всего срока беременности.

Семья тройняшек после их рождения стала многодетной, так как у Радмира, Лианы и Ларины есть два старших брата.

Сейчас жизни матери и детей ничего не угрожает, за семейством наблюдает персонал перинатального центра.

Напомним, в 2018 году в Ростовской области фиксировали высокую рождаемость двойняшек и тройняшек. Тогда родилось около 500 пар двойняшек, а также шесть троен.

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