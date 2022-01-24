В Ростовской области в конце января родилась первая за 2022 год тройня

В правительстве рассказали, что женщина из Шахт родила детей на 35 недели, среди них был мальчик весом 2,1 килограмма, а также две девочки весом более 1,8 килограмма каждая. В сообщении указано, что женщина находилась под наблюдением медиков в течение всего срока беременности.