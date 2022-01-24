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Жесткие ограничения из-за коронавируса планируют ввести в Ростовской области в январе

24 января 09:00
Фото: donland.ru
ограничения
В Ростовской области могут ввести новые ограничения из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом, заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

По его словам, заболеваемость выросла на 66% за неделю и на долю штамма омикрон приходится почти половина случаев коронавируса. Ковалев заявил, что нельзя недооценивать новую разновидность, даже, если люди переносят ее легко.

«Несоблюдение мероприятий и недостаточные темпы вакцинации могут привести к кратному росту заболеваемости. Это может стать причиной серьезных ограничений», — отметил Ковалев.

У Роспотребнадзора уже есть перечень мер, чтобы защититься от коронавируса. Их передадут губернатору в понедельник, 24 января.

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