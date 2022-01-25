Ростовские студенты рассказали о своей учебе

Posted 25 января 2022,, 14:01
Published 25 января 2022,, 14:01
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Студент пятого курса Юрий Фролов посетовал на усталость и нервное истощение. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».
По словам студента, перед сессией приходится утопать в учебниках. Зачет получить непросто. Часто сдающие надеются на удачу. Учащиеся больше боятся преподавателей, а не сам предмет. Многие педагоги считают, что «студента от посещения пар может освободить только кома или смерть».
Во время ответа на вопросы экзамена все забываешь. Списать получается не всегда, но при желании и усердии сдать можно.
Студентка факультета рекламы Диана Грилина сообщила, что сдавала зачет по маркетингу несколько раз. Удалось это сделать лишь с седьмой попытки. Так в пятый раз девушка смогла списать, но экзаменатор потребовал показать конспект, которого не оказалось.
Выпускник факультета экономики Давид признался, что с каждым курсом «ставки вседозволенности повышаются». Если на второй год учебы, он на последней парте «залипал» в телефоне, то на третьем курсе студент прямо на паре употреблял с приятелем спиртные напитки. Шалость удалась. Преподаватель ничего не заметил.