Ростовские студенты рассказали о своей учебе

Студентка факультета рекламы Диана Грилина сообщила, что сдавала зачет по маркетингу несколько раз. Удалось это сделать лишь с седьмой попытки. Так в пятый раз девушка смогла списать, но экзаменатор потребовал показать конспект, которого не оказалось.