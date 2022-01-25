В Ростовской области после двух ДТП от пса отказались двое хозяев

Posted 25 января 2022,, 14:05
Published 25 января 2022,, 14:05
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Собаку сбила машина. Домой раненую Волчицу хозяева не пустили. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону.
Сотрудники приюта для безнадзорных животных «Святобор» сообщили, что пес остался на улице. В приюте Волчицу вылечили, и нашли ей других хозяев. Через год собака опять была сбита автомобилем. Травмы оказались более тяжелыми. Новые хозяева, как и старые, тоже отказались от животного.
Волчица получила травму крестца, хвост оторван у самого основания, а задние лапы частично парализованы. Собака снова оказалась в приюте для бездомной живности.Псу нужна сложная и долгая терапия. Двигательные функции задних лап постепенно восстанавливаются. Существует надежда, что ходить собака будет хорошо, сообщили в «Святоборе».В приюте добавили, что для возвращения к полноценной жизни Волчице нужно дорогое лечение. Волонтеры просят людей помочь. Сейчас идет сбор средств на лечение собаки.