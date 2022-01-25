Выделенные полосы для автобусов дополнительно введут в Ростове до конца 2022 года

Полосы для автобусов планируют сделать на Королева и Красноармейской. Технические решения примут в 2022 году, будут учитывать особенности улично-дорожной сети города.
Исполняющий обязанности главы Департамента Дмитрий Симков рассказал о появившихся полосах в минувшем году. Их сделали на улицах Немировича-Данченко и Дачной.
Эти меры позволили увеличить скорость передвижения автобусов.
Напомним, что в общественном транспорте ежедневно проводятся проверки соблюдения масочного режима. Но каждый раз выявляют нарушения.