rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Выделенные полосы для автобусов дополнительно введут в Ростове до конца 2022 года

25 января 10:19
Фото: instagram.com/deptransrnd
В Ростове-на-Дону рассматривается вопрос создания выделенных полос, по которым начнет курсировать городской транспорт, заявили в Дептранспорта.

Полосы для автобусов планируют сделать на Королева и Красноармейской. Технические решения примут в 2022 году, будут учитывать особенности улично-дорожной сети города.

Исполняющий обязанности главы Департамента Дмитрий Симков рассказал о появившихся полосах в минувшем году. Их сделали на улицах Немировича-Данченко и Дачной.

Эти меры позволили увеличить скорость передвижения автобусов.

Напомним, что в общественном транспорте ежедневно проводятся проверки соблюдения масочного режима. Но каждый раз выявляют нарушения.

Материалы по теме
Движение на семи улицах ограничат в Ростове с утра 19 январяВ Ростове в микрорайоне Нахичевань ограничат движение транспорта до середины апреляПробки парализовали движение в Ростове-на-Дону утром 25 января
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00