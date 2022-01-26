Новые койки развернут в ковидных госпиталях Ростовской области из-за вспышки COVID-19

Posted 26 января 2022, 10:52
Published 26 января 2022, 10:52
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Это стало известно во время заседания, на котором присутствовали главы территорий. На нем обсудили резкий рост заболеваемости коронавирусом.
Причиной является очень заразный штамм омикрон. В данный момент в ковидных госпиталях лечатся более двух тысяч пациентов, еще 11 тысяч человек получают лечение амбулаторно.
Глава региона поручил развернуть дополнительные койки, в том числе для детей. Кроме того, с 29 января будут действовать новые ограничения, чтобы противодействовать инфекции.
Добавим, что за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 66%.