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Posted 26 января 2022, 10:52

Published 26 января 2022, 10:52

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Новые койки развернут в ковидных госпиталях Ростовской области из-за вспышки COVID-19

26 января 2022, 10:52
В ковидных госпиталях Ростовской области развернут новые койки из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщил губернатор Василий Голубев.

Это стало известно во время заседания, на котором присутствовали главы территорий. На нем обсудили резкий рост заболеваемости коронавирусом.

Причиной является очень заразный штамм омикрон. В данный момент в ковидных госпиталях лечатся более двух тысяч пациентов, еще 11 тысяч человек получают лечение амбулаторно.

Глава региона поручил развернуть дополнительные койки, в том числе для детей. Кроме того, с 29 января будут действовать новые ограничения, чтобы противодействовать инфекции.

Добавим, что за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 66%.

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