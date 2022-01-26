Пятая волна коронавируса: спасёт ли вакцинация Ростов?

Posted 26 января 2022, 13:11
Published 26 января 2022, 13:11
Modified 18 сентября 2022, 14:43
Updated 18 сентября 2022, 14:43
Какие прогнозы делают местные специалисты? Какие меры предпринимаются в первую очередь? Ожидать ли более высоких темпов вакцинации? Читайте в нашем материале.
О пятой волне коронавируса в России заговорили еще в декабре 2021 года, когда в стране начали фиксировать первые случаи заболевания новым штаммом «омикрон». Напомним, очередная разновидность COVID-19 появилась в Южноафриканской Республике в ноябре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила штамм опасным из-за невероятной способности мутировать – в штамме обнаружено более 50 мутаций, что дает ему возможность быстрее проникать в клетки, а значит, делать процесс заражения еще более стремительным.
Именно этот фактор и стал причиной распространения пятой волны пандемии. Вирусологи всего мира сошлись во мнении, что вскоре «омикрон» станет доминирующим штаммом на планете, вытеснив ранее бушевавшую «дельту». В России, несмотря на все превентивные меры безопасности (закрытие границ с африканскими странами, строгий контроль в аэропортах и пр.), первые пациенты, зараженные «омикроном», появились 6 декабря 2021 года. Ими стали туристы, прибывшие из ЮАР в Москву.
На сегодняшний день столица РФ и Московская область уже испытывают проявления пятой волны ковида. По прогнозам российских специалистов, в Москве она началась 22 января и закончится к середине февраля. А вот в регионах только ожидают прихода «омикрона». Так, в Ростове-на-Дону эксперты предсказывают начало пятой волны к концу января. В южном регионе уже проведено совещание оперштаба во главе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
Глава администрации региона поручил максимально подготовить систему здравоохранения к очередному витку эпидемии: обеспечить готовность резервного коечного фонда, усилить штат и персонал больниц и поликлиник квалифицированными специалистами из числа ординаторов и учащихся старших курсов медицинских вузов. Также специально для детей будет обустроено 140 коек – медики опасаются, что новый штамм вызовет всплеск заболеваний среди несовершеннолетних. Наряду с этими мерами активно вводятся ограничения среди населения, а также усиливаются темпы вакцинации.
Врач поликлиники № 14 Игорь Гайнутдинов:
«Расслабляться нельзя. Не следует собираться толпами, ходить без масок при скоплении людей. Надо регулярно мыть руки и, безусловно, вакцинироваться. А самое главное, что при малейших признаках заболевания нужно обязательно делать ПЦР-тест на наличие COVID-19. Это важно для того, чтобы не ждать и на ранней стадии выявить болезнь и изолировать зараженного от общества. Сегодня все реанимации в Западной Европе забиты пациентами с «омикроном». Да, предполагается, что это слабый штамм коронавируса, который не вызывает пневмонию и вроде бы протекает легко. Однако легко перенести заболевание могут лишь вакцинированные граждане. А у непривитых пациентов борьба с вирусом протекает очень тяжело. Следует понимать, что это не привычное ОРВИ, а коварный COVID-19, который дает все опасные осложнения. Этого и опасаются сегодня российские ученые и мои коллеги из высшего руководства».
Отметим, на сегодняшний день в Ростове официально зарегистрировано более 170 случаев заражения «омикроном». Прирост в процентном соотношении составляет около 65%, это значит, что штамм постепенно становится доминирующим, и это тревожные новости. Отмечается, что пока вирус в основном концентрируется в столице региона, но уже начинает проникать и вглубь области.
«Мы можем ожидать, что в начале февраля в Ростовской области, как и во всех регионах России, начнется резкий прирост заболеваемости COVID-19. В целом, если ранее по стране самый большой показатель заболевших за сутки составил 41 тысячу человек, то в феврале наше руководство прогнозирует рост до 50 - 80 тысяч. И это не конец, если еще и будет распространяться высококонтагиозный штамм «омикрон», он сможет увеличить число заболевших до 100 тысяч человек в сутки, - заявляет Игорь Гайнутдинов. - Если спрогнозировать эти показатели применительно к Ростовской области, то, по моему мнению, в регионе уже в феврале число заразившихся может дойти до 1000 человек в сутки».
Если в Москве вирусологи называют примерные сроки спада пятой волны коронавируса, то в отношении Ростова еще никаких прогнозов делать нельзя, отмечают специалисты. Необходимо ожидание и наблюдение за ситуацией. От граждан же требуется максимальная бдительность.