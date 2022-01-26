Пятая волна коронавируса: спасёт ли вакцинация Ростов?

«Расслабляться нельзя. Не следует собираться толпами, ходить без масок при скоплении людей. Надо регулярно мыть руки и, безусловно, вакцинироваться. А самое главное, что при малейших признаках заболевания нужно обязательно делать ПЦР-тест на наличие COVID-19. Это важно для того, чтобы не ждать и на ранней стадии выявить болезнь и изолировать зараженного от общества. Сегодня все реанимации в Западной Европе забиты пациентами с «омикроном». Да, предполагается, что это слабый штамм коронавируса, который не вызывает пневмонию и вроде бы протекает легко. Однако легко перенести заболевание могут лишь вакцинированные граждане. А у непривитых пациентов борьба с вирусом протекает очень тяжело. Следует понимать, что это не привычное ОРВИ, а коварный COVID-19, который дает все опасные осложнения. Этого и опасаются сегодня российские ученые и мои коллеги из высшего руководства».