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Posted 26 января 2022, 07:06

Published 26 января 2022, 07:06

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

Роспотребнадзор предписал властям в Ростове ужесточить коронавирусные ограничения

Роспотребнадзор предписал властям в Ростове ужесточить коронавирусные ограничения

26 января 2022, 07:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Управление Роспотребнадзора поручило властям Ростова-на-Дону ужесточить связанные с коронавирусом ограничения, сообщает Donnews.

Говорится о документе, который ведомство составило 24 января. В нем есть предписание об ужесточении ограничений и усилении контроля за действующими мерами.

Речь идет о масочном режиме, который многие не соблюдают, а также о QR-кодах. Они необходимы для посещения торговых центров, ресторанов и кафе.

Причиной для принятия новых мер называют резкий рост заболеваемости коронавирусом. Причем большинство пациентов приходятся на Ростов. Эта ситуация связана с штамом омикрон, который очень заразен.

Добавим, что в связи со вспышкой коронавируса в Ростовской области начали набирать волонтеров.

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