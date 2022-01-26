Роспотребнадзор предписал властям в Ростове ужесточить коронавирусные ограничения

Posted 26 января 2022, 07:06
Published 26 января 2022, 07:06
Modified 18 сентября 2022, 14:43
Updated 18 сентября 2022, 14:43
Говорится о документе, который ведомство составило 24 января. В нем есть предписание об ужесточении ограничений и усилении контроля за действующими мерами.
Речь идет о масочном режиме, который многие не соблюдают, а также о QR-кодах. Они необходимы для посещения торговых центров, ресторанов и кафе.
Причиной для принятия новых мер называют резкий рост заболеваемости коронавирусом. Причем большинство пациентов приходятся на Ростов. Эта ситуация связана с штамом омикрон, который очень заразен.