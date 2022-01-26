В Ростовской области впервые коронавирусом заразились более тысячи человек за сутки

Posted 26 января 2022, 09:07
Published 26 января 2022, 09:07
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Новые случаи зарегистрированы во всех территориях. Несмотря на огромные для области показатели, загруженность коечного фонда особо не растет. Сейчас в стационарах лечатся 2223 человека.
За этот период подтвердили три смерти из-за коронавируса. Скончались две женщины и один мужчина в возрасте 71 и 73 года.
С начала пандемии заболели 207244 человека, выздоровели 183 тысячи граждан. Умерли из-за коронавируса 9972 пациента.