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Posted 26 января 2022, 09:07

Published 26 января 2022, 09:07

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

В Ростовской области впервые коронавирусом заразились более тысячи человек за сутки

26 января 2022, 09:07
В Ростовской области за сутки подтвердили 1029 случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным рекордом, заявили в облправительстве.

Новые случаи зарегистрированы во всех территориях. Несмотря на огромные для области показатели, загруженность коечного фонда особо не растет. Сейчас в стационарах лечатся 2223 человека.

За этот период подтвердили три смерти из-за коронавируса. Скончались две женщины и один мужчина в возрасте 71 и 73 года.

С начала пандемии заболели 207244 человека, выздоровели 183 тысячи граждан. Умерли из-за коронавируса 9972 пациента.

Напомним, что на лекарства от COVID-19 Ростовская область получит 125 млн рублей в 2022 году.

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