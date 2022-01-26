В Ростовскую область поступили 2,4 тысячи доз детской вакцины от COVID-19

В Ростовскую область поступило 2,4 тысячи доз вакцины для подростков «Спутник М». Местные власти сообщили, что вакцинацию препаратом могут пройти дети от 12 до 17 лет, а сама процедура пройдет в два этапа, так как препарат является двухкомпонентным и аналогичным «Спутнику V».