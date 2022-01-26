В Ростовскую область поступили 2,4 тысячи доз детской вакцины от COVID-19

Posted 26 января 2022, 07:07
Published 26 января 2022, 07:07
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
В Ростовскую область поступило 2,4 тысячи доз вакцины для подростков «Спутник М». Местные власти сообщили, что вакцинацию препаратом могут пройти дети от 12 до 17 лет, а сама процедура пройдет в два этапа, так как препарат является двухкомпонентным и аналогичным «Спутнику V».
Власти напомнили жителям региона, что вакцинация несовершеннолетних проходит на добровольной основе, и для этого до 14 лет необходимо согласие родителя или опекуна, а после 15 лет подросток может принимать решение самостоятельно, подписав соглашение.
Напомним, ранее власти региона сообщали, что препараты для вакцинации подростков придут в регион не раньше февраля. Известие о вакцинации детей вызвало истерию среди родителей Ростовской области.