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Posted 26 января 2022, 07:07

Published 26 января 2022, 07:07

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

В Ростовскую область поступили 2,4 тысячи доз детской вакцины от COVID-19

26 января 2022, 07:07
Ростовская область раньше ожидаемого срока получила препараты для вакцинации несовершеннолетних от коронавируса, об этом объявили в правительстве региона.

В Ростовскую область поступило 2,4 тысячи доз вакцины для подростков «Спутник М». Местные власти сообщили, что вакцинацию препаратом могут пройти дети от 12 до 17 лет, а сама процедура пройдет в два этапа, так как препарат является двухкомпонентным и аналогичным «Спутнику V».

Власти напомнили жителям региона, что вакцинация несовершеннолетних проходит на добровольной основе, и для этого до 14 лет необходимо согласие родителя или опекуна, а после 15 лет подросток может принимать решение самостоятельно, подписав соглашение.

Напомним, ранее власти региона сообщали, что препараты для вакцинации подростков придут в регион не раньше февраля. Известие о вакцинации детей вызвало истерию среди родителей Ростовской области.

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