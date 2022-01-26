rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января 2022,, 13:13

Published 26 января 2022,, 13:13

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Жителей страны предупредили о самых частых уловках E-mail-мошенников

26 января 2022, 13:13
Исследование «Яндекс 360» показало, что в прошлом году наиболее распространенной уловкой мошенников, рассылающих письма по электронной почте, стало предложение лотерейных билетов.

По информации NEWS.ru, злоумышленники чаще всего в целях обмана использовали бесплатные лотерейные билеты «Русского лото». Отмечается, что мошенники представлялись партнерами лотереи.

Второе место в топе «Яндекс 360» занимают письма с предложением об оформлении пособий, компенсаций и др. Таким образом, злоумышленники пытались вызвать доверие среди обманутых граждан, отправляя им извещения от имени крупных компаний и госучреждений.

В исследовании подчеркивается опасность подобной схемы, поскольку человек может указать платежные данные или другую важную информацию, которой может воспользоваться мошенник.

В топ-5 популярных уловок также оказались предложения о возврате страховых взносов, информирование о зачислении средств на электронный кошелек и письма-пустышки.

В «Яндекс 360» подчеркнули, что каждый день сервису приходится отправлять в спам 55 млн электронных писем от мошенников, это примерно каждое третье послание.

#Общество#Новости
Подпишитесь
В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь
Сегодня, 15:08
Охотник Жищенко рассказал, почему волки резко расплодились в Ростовской области
Сегодня, 14:41
«Сексуальная революция»: свободные нравы Ростова в лихие 90-е годы
Сегодня, 18:15
В Ростовской области к концу рабочей недели потеплеет до +6 градусов
Сегодня, 18:00
Четыре человека пострадали, один умер в жестком ДТП на трассе «Новошахтинск — Гуково»
Сегодня, 17:41
Телефон могут сделать предметом первой необходимости при ЧС в Ростовской области
Сегодня, 16:41