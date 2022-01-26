Жителей страны предупредили о самых частых уловках E-mail-мошенников

Posted 26 января 2022,, 13:13
Published 26 января 2022,, 13:13
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По информации NEWS.ru, злоумышленники чаще всего в целях обмана использовали бесплатные лотерейные билеты «Русского лото». Отмечается, что мошенники представлялись партнерами лотереи.
Второе место в топе «Яндекс 360» занимают письма с предложением об оформлении пособий, компенсаций и др. Таким образом, злоумышленники пытались вызвать доверие среди обманутых граждан, отправляя им извещения от имени крупных компаний и госучреждений.
В исследовании подчеркивается опасность подобной схемы, поскольку человек может указать платежные данные или другую важную информацию, которой может воспользоваться мошенник.
В топ-5 популярных уловок также оказались предложения о возврате страховых взносов, информирование о зачислении средств на электронный кошелек и письма-пустышки.
В «Яндекс 360» подчеркнули, что каждый день сервису приходится отправлять в спам 55 млн электронных писем от мошенников, это примерно каждое третье послание.