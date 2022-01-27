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Posted 27 января 2022, 11:12

Published 27 января 2022, 11:12

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Губернатор Голубев рассказал, почему акции Ростовводоканала нужно отдать инвесторам

27 января 2022, 11:12
Губернатор Василий Голубев прокомментировал заявления местных жителей, что Ростову нужно полностью забрать в муниципальную собственность Ростовводоканал, прозвучало на пресс-конференции.

Губернатор заявил, что такое возможно, так как у города более 25% акций. Он призвал не бояться, что в состав компании попадут частные инвесторы.

«У нас есть рычаги влияния на любого, кто войдет в управление. Это тарифы, которые устанавливает регион», — прокомментировал губернатор.

Он добавил, что если город начнет полностью управлять компанией, то придется ее финансировать в полном объеме. По его словам, у Ростова достаточно рычагов влияния в текущей ситуации.

Ранее стало известно, что администрация Ростова не заинтересована в покупке пакета акций Ростовводоканала. Власти считают, что будет лучше, если акции осужденного экс-владельца Станислава Светлицкого приобретут частные инвесторы.

Напомним, что в конце минувшего года в компании произошел скандал из-за увольнения гендиректора Дмитрия Кубрака. Он был не согласен с решением и заперся в здании на полтора месяца.

#Экономика#Новости
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