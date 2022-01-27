Губернатор Голубев рассказал, почему акции Ростовводоканала нужно отдать инвесторам

Posted 27 января 2022, 11:12
Published 27 января 2022, 11:12
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Губернатор заявил, что такое возможно, так как у города более 25% акций. Он призвал не бояться, что в состав компании попадут частные инвесторы.
«У нас есть рычаги влияния на любого, кто войдет в управление. Это тарифы, которые устанавливает регион», — прокомментировал губернатор.
Он добавил, что если город начнет полностью управлять компанией, то придется ее финансировать в полном объеме. По его словам, у Ростова достаточно рычагов влияния в текущей ситуации.
Ранее стало известно, что администрация Ростова не заинтересована в покупке пакета акций Ростовводоканала. Власти считают, что будет лучше, если акции осужденного экс-владельца Станислава Светлицкого приобретут частные инвесторы.
Напомним, что в конце минувшего года в компании произошел скандал из-за увольнения гендиректора Дмитрия Кубрака. Он был не согласен с решением и заперся в здании на полтора месяца.