Украинские силовики обстреляли село рядом с Ростовской областью вечером 27 января

Posted 28 января 2022, 08:57
Published 28 января 2022, 08:57
Modified 18 сентября 2022, 14:43
Updated 18 сентября 2022, 14:43
Вечером 27 января силовики начали обстрел села Коминтерново. Стрельба началась со стороны поселка Талаковка, где находятся позиции ВСУ.
«Всего выпустили три гранаты из гранатомета. Украина проигнорировала запрос прекращения огня», — отметил собеседник.
О разрушениях и пострадавших пока информации не появлялось.
Ранее троих журналистов задержали на границе Украины и Ростовской области. Причиной назвали отсутствие необходимых документов.