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Posted 28 января 2022, 08:57

Published 28 января 2022, 08:57

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

Украинские силовики обстреляли село рядом с Ростовской областью вечером 27 января

Украинские силовики обстреляли село рядом с Ростовской областью вечером 27 января

28 января 2022, 08:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Украинские военные открыли огонь по селу в Донбассе, который граничит с Ростовской областью, сообщил RostovGazeta знакомый с ситуацией источник.

Вечером 27 января силовики начали обстрел села Коминтерново. Стрельба началась со стороны поселка Талаковка, где находятся позиции ВСУ.

«Всего выпустили три гранаты из гранатомета. Украина проигнорировала запрос прекращения огня», — отметил собеседник.

О разрушениях и пострадавших пока информации не появлялось.

Ранее троих журналистов задержали на границе Украины и Ростовской области. Причиной назвали отсутствие необходимых документов.

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