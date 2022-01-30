Вдвое выросла в Ростовской области смертность от коронавируса в декабре

Так, по данным Росстата, в декабре 2021 года было зафиксировано 1720 летальных исходов, а в аналогичном месяце 2020 года — 864.
Причем коронавирус был идентифицирован у 1709 жителей Ростовской области, в 11 случаях диагноз коронавирусная инфекция указан в качестве возможной причины смерти.
Еще у 36 умерших ростовчан коронавирус назван не основной причиной летального исхода, однако он оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений.
Напомним, в Ростовской области 30 января за сутки было зафиксировано шесть летальных исходов из-за коронавируса. Всего же за весь период пандемии в регионе скончались более 10 тысяч человек с диагнозом COVID-19. На данный момент в ковидных госпиталях региона проходят лечение 2565 пациентов с коронавирусом.