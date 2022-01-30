Вдвое выросла в Ростовской области смертность от коронавируса в декабре

Напомним, в Ростовской области 30 января за сутки было зафиксировано шесть летальных исходов из-за коронавируса. Всего же за весь период пандемии в регионе скончались более 10 тысяч человек с диагнозом COVID-19. На данный момент в ковидных госпиталях региона проходят лечение 2565 пациентов с коронавирусом.