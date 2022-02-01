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Posted 1 февраля 2022, 13:49

Published 1 февраля 2022, 13:49

Modified 11 сентября 2022, 15:21

Updated 11 сентября 2022, 15:21

Брать больничный без посещения врача в поликлинике смогут жители Ростовской области

Брать больничный без посещения врача в поликлинике смогут жители Ростовской области

1 февраля 2022, 13:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области объяснили, как в условиях высокой заболеваемости открыть и закрыть больничные листы, об этом сообщил глава Минздрава Юрий Кобзев.

Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев рассказал, что открыть больничный удаленно не представляет особой сложности. Для этого достаточно обратиться в медицинскую организацию, за которой закреплен житель Ростовской области, а именно в участковую поликлинику. Нынешние нормативные документы позволяют провести процедуру без прямого контакта с врачом при проявлении симптомов ОРВИ — температуры, кашля, насморка и другой симптоматики.

«Спустя неделю (прим. после вспышки заболеваемости) люди идут закрывать больничные. Так действительно в дистанционном режиме можно просто по телефону позвонить, пообщаться и закрыть больничный лист без явки в поликлинику», — сообщил министр здравоохранения Юрий Кобзев.

В ответ на это губернатор Василий Голубев призвал максимально сократить возможность контакта между заболевшими и здоровыми гражданами, адаптировав процессы с больничными листами таким образом, чтобы не требовалось очной явки в поликлиники.

«Срочно решите это. Доложите мне до середины завтрашнего дня», — приказал Василий Голубев.

Напомним, в Ростовской области в конце января объявили о том, что почти 350 медиков заболели коронавирусом.

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