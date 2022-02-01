Брать больничный без посещения врача в поликлинике смогут жители Ростовской области

Posted 1 февраля 2022, 13:49
Published 1 февраля 2022, 13:49
Modified 11 сентября 2022, 15:21
Updated 11 сентября 2022, 15:21
Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев рассказал, что открыть больничный удаленно не представляет особой сложности. Для этого достаточно обратиться в медицинскую организацию, за которой закреплен житель Ростовской области, а именно в участковую поликлинику. Нынешние нормативные документы позволяют провести процедуру без прямого контакта с врачом при проявлении симптомов ОРВИ — температуры, кашля, насморка и другой симптоматики.
«Спустя неделю (прим. после вспышки заболеваемости) люди идут закрывать больничные. Так действительно в дистанционном режиме можно просто по телефону позвонить, пообщаться и закрыть больничный лист без явки в поликлинику», — сообщил министр здравоохранения Юрий Кобзев.
В ответ на это губернатор Василий Голубев призвал максимально сократить возможность контакта между заболевшими и здоровыми гражданами, адаптировав процессы с больничными листами таким образом, чтобы не требовалось очной явки в поликлиники.
«Срочно решите это. Доложите мне до середины завтрашнего дня», — приказал Василий Голубев.
Напомним, в Ростовской области в конце января объявили о том, что почти 350 медиков заболели коронавирусом.