Брать больничный без посещения врача в поликлинике смогут жители Ростовской области

Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев рассказал, что открыть больничный удаленно не представляет особой сложности. Для этого достаточно обратиться в медицинскую организацию, за которой закреплен житель Ростовской области, а именно в участковую поликлинику. Нынешние нормативные документы позволяют провести процедуру без прямого контакта с врачом при проявлении симптомов ОРВИ — температуры, кашля, насморка и другой симптоматики.