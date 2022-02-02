Ростовчанам рассказали, как не стать обманутыми дольщиками

Posted 2 февраля 2022, 07:43
Published 2 февраля 2022, 07:43
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
В редакцию RostovGazeta обратилась покупательница квартиры в одном из пятнадцати жилых комплексов, построенных известной строительной компанией Наталья Хаишбашян. Девушка рассказала, каких трудов ей стоило добиться права на проживание в квартире, которую она приобрела на правах долевого строительства.
«Лет пять назад нам долго не могли сдать квартиру: обещали в определенный срок сдачу дома, а получилось, что они сдали намного позже. Мы это решали с помощью юриста, удалось отсудить часть средств. Застройщик кормил завтраками: ссылались на подрядчика, что работы еще не выполнены до конца. На полгода задержали, если не больше», – рассказывает Наталья.
«Начиная с 2014 года к нам обратилось более трехсот человек по вопросам защиты своих интересов в спорах с застройщиками многоквартирных домов. Многие из клиентов приходили повторно по аналогичной ситуации, но уже по другому объекту», – рассказывает юрист Владимир Плужников, который помогал Наталье Хаишбашян и другим обманутым дольщикам добиться заселения в собственные квартиры.
Жалобы по задержке сдачи жилплощади поступили на многие строительные компании Ростова.
«Сейчас у застройщика ЖК на Ворошиловском имеются значительные просрочки. Этот застройщик даже замораживал строительство», – добавляет юрист.
Участники долевого строительства, которым в свое время пришлось понервничать из-за неответственных застройщиков, чаще всего жалуются на срывы сроков строительства и, как следствие, просрочку передачи квартиры.
Юрист говорит, что нередко дольщики подмечают низкое качество отделочных работ и нарушение строительных норм, когда застройщик сдает квартиры с ремонтом или чистовой отделкой – это тоже служит поводом для подачи иска. Сами застройщики объясняли, почему задерживают сдачу квартир тем, что субподрядчик нарушил график строительных работ. В некоторых случаях многоквартирные дома не принимает городская комиссия, если в ходе проверки выясняется, что были нарушены градостроительные регламенты.
«С 2020 года в качестве оправдания прибавилась пандемия COVID-19», – добавляет эксперт.
Пять лет назад Наталье Хаишбашян удалось переехать в новую квартиру на полгода позже заявленного застройщиком срока только благодаря судебному процессу. По ее словам, неизвестно еще, насколько бы затянулось строительство, если бы она и десятки таких же дольщиков молча ждали выдачи ключей.
Чтобы было понятнее, как в этом случае работают законы «Об участии в долевом строительстве…» и «О защите прав потребителей» юрист вспоминает случай из своей практики:
«Застройщик должен был передать квартиру дольщику до определенной даты. В указанный срок закончить строительные работы не успел и попросил дольщика перенести срок еще на три месяца. Дольщик пошёл навстречу и подписал дополнительное соглашение к договору долевого участия, «простив» застройщику неустойку за указанный период. Однако фактически прием квартиры произошел более, чем через год. Мирные переговоры с застройщиком о компенсации к результату не привели, и дольщик обратился за помощью к нам. В результате работы по взысканию компенсации в судебном порядке взыскана неустойка 222 606,49 рублей, штраф 111 803,24 рублей, частично возмещены судебные издержки. Моральный вред судья оценил в 1000 рублей. Таким образом при стоимости квартиры 1,4 миллиона рублей общий размер компенсации составил около 300 тысяч рублей».
Иными словами, если застройщик задерживает сроки сдачи жилья, дольщик может отсудить часть средств, чтобы компенсировать стоимость квартиры и ожидания на законных основаниях.
Есть и другие способы восстановить справедливость.
«С жалобами на упомянутого застройщика к нам обращалось большое количество дольщиков. В большинстве случаев мы взыскивали компенсацию за просрочку передачи квартир, а также за некачественный ремонт – квартиры сдавались с отделкой «под ключ». Есть и пара уникальных историй», – вспоминает собеседник.
Один из дольщиков, не дожидаясь передачи квартиры, расторг договор долевого участия, но застройщик не возвращал деньги. При помощи юриста ему удалось взыскать 200% стоимости квартиры. В другом случае, застройщик построил многоквартирный дом с нарушением строительных норм, и в стене спальни оказался люк с водяными счетчиками. По решению суда застройщика заставили заложить стену, вывести счётчики в мокрой зоне и вернуть дольщику 50% от стоимости квартиры.
Как объясняет юрист, такие тяжбы с застройщиками длятся от четырех до шести месяцев, но иногда могут затягиваться на год и дольше – если судебных процессов несколько. Чтобы избежать судов и не потратить время и силы зря, перед покупкой жилья на правах долевого строительства, стоит проверить «рейтинг надежности» застройщика.
«Во-первых, советую приобретать жилье по 214-ФЗ в установленном законом порядке с регистрацией сделки в Росреестре. Такая форма взаимоотношений с застройщиком позволит использовать все правовые инструменты защиты. А вот покупка квартиры через жилищный кооператив – рискованное предприятие, так как фактически нет персоны, которая будет нести перед участником кооператива юридическую ответственность», – советует юрист.
Уже по сайту застройщика – современному и активно наполняемому контентом или, наоборот, неудобному и неинформативному, можно понять, как он относится к своим клиентам.
Стоит удостовериться, что застройщик состоит в саморегулируемой организации и имеет разрешение на строительство – эти документы можно запросить перед заключением договора.
Знание истории застройщика тоже поможет избежать конфликтной ситуации: посмотрите, какие объекты он уже построил, не ведутся ли в его отношении серьезные судебные тяжбы.
"Пробить" компанию можно и на таких сервисах, как Единый Ресурс Застройщиков – здесь можно найти подробную информацию о каждом девелопере и его проектах — как текущих, так и уже реализованных, «Наш дом.рф» – в списке проблемных объектов по всей стране можно проверить тот, где вы собираетесь покупать квартиру. Стоит проверить, есть ли у застройщика долги – это можно сделать на сайте налоговой инспекции. Открытые и завершенные судебные процессы в отношении застройщика можно изучить на сайте арбитражного суда Ростовской области и на сайте Федеральной службы судебных приставов.
На застройщиков, о которых мы говорили, жалобы продолжают поступать, но в гораздо меньшем количестве. Характер нарушений не критичен и пока нет оснований прекращать их деятельность, – заключает юрист.