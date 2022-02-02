Ростовчанам рассказали, как не стать обманутыми дольщиками

«Застройщик должен был передать квартиру дольщику до определенной даты. В указанный срок закончить строительные работы не успел и попросил дольщика перенести срок еще на три месяца. Дольщик пошёл навстречу и подписал дополнительное соглашение к договору долевого участия, «простив» застройщику неустойку за указанный период. Однако фактически прием квартиры произошел более, чем через год. Мирные переговоры с застройщиком о компенсации к результату не привели, и дольщик обратился за помощью к нам. В результате работы по взысканию компенсации в судебном порядке взыскана неустойка 222 606,49 рублей, штраф 111 803,24 рублей, частично возмещены судебные издержки. Моральный вред судья оценил в 1000 рублей. Таким образом при стоимости квартиры 1,4 миллиона рублей общий размер компенсации составил около 300 тысяч рублей».