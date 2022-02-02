В Ростовской области выявили 2935 зараженных коронавирусом к утру 2 февраля

В Ростовской области власти сообщили, что в первый день февраля коронавирус подтвердили у 2935 человек, что увеличило количество зараженных до отметки в 222,6 тысяч больных, обнаруженных за все время исследований.
Коэффициент распространения за сутки подскочил с 1,86 до 2,2. Статистика сообщает, что теперь на 100 тысяч человек, проживающих в Ростовской области, приходится почти 5,3 больных коронавирусом.
Вместе с этим власти рассказали, что большинство инфицированных обнаружили в крупных городах, таких как Ростов, Таганрог, Батайск и Новочеркасск, а также в Аксайском районе. Так за сутки коронавирус подтвердили у 931 ростовчанина, 133 таганрожца, 103 батайчан и по 102 больных нашли в Новочеркасске и Аксайском районе.
Большинство из больных обнаружили в возрастной группе от 18 до 45 лет, а меньше всего заражений фиксируют в группах пожилых людей от 66 лет — их всего 12%.
Кроме того власти сообщили, что в Ростовской области подтвердили смерть от коронавируса у 11 жителей пенсионного возраста, девять из которых были представительницами женского пола.
Власти региона добавили, что в Ростовской области 1 февраля провели почти 22,5 тысячи исследований для определения коронавируса, а охват тестами населения превысил 504,6 единиц на 100 тысяч населения.
Напомним, лечение в стационарах получают 2,72 тысячи пациентов, а также более 20 тысяч амбулаторных больных.