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В Ростовской области выявили 2935 зараженных коронавирусом к утру 2 февраля

2 февраля 09:20
Фото: prostooleh/freepik.com
В Ростовской области суточная заболеваемость увеличилась до 2,9 тысячи заболевших, об этом сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области власти сообщили, что в первый день февраля коронавирус подтвердили у 2935 человек, что увеличило количество зараженных до отметки в 222,6 тысяч больных, обнаруженных за все время исследований.

Коэффициент распространения за сутки подскочил с 1,86 до 2,2. Статистика сообщает, что теперь на 100 тысяч человек, проживающих в Ростовской области, приходится почти 5,3 больных коронавирусом.

Вместе с этим власти рассказали, что большинство инфицированных обнаружили в крупных городах, таких как Ростов, Таганрог, Батайск и Новочеркасск, а также в Аксайском районе. Так за сутки коронавирус подтвердили у 931 ростовчанина, 133 таганрожца, 103 батайчан и по 102 больных нашли в Новочеркасске и Аксайском районе.

Большинство из больных обнаружили в возрастной группе от 18 до 45 лет, а меньше всего заражений фиксируют в группах пожилых людей от 66 лет — их всего 12%.

Кроме того власти сообщили, что в Ростовской области подтвердили смерть от коронавируса у 11 жителей пенсионного возраста, девять из которых были представительницами женского пола.

Власти региона добавили, что в Ростовской области 1 февраля провели почти 22,5 тысячи исследований для определения коронавируса, а охват тестами населения превысил 504,6 единиц на 100 тысяч населения.

Напомним, лечение в стационарах получают 2,72 тысячи пациентов, а также более 20 тысяч амбулаторных больных.

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