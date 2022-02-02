В Ростовской области выявили 2935 зараженных коронавирусом к утру 2 февраля

Вместе с этим власти рассказали, что большинство инфицированных обнаружили в крупных городах, таких как Ростов, Таганрог, Батайск и Новочеркасск, а также в Аксайском районе. Так за сутки коронавирус подтвердили у 931 ростовчанина, 133 таганрожца, 103 батайчан и по 102 больных нашли в Новочеркасске и Аксайском районе.