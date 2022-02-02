rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля 2022, 12:19

Published 2 февраля 2022, 12:19

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Власти Ростова объяснили, почему так долго приходится ждать скорую

Власти Ростова объяснили, почему так долго приходится ждать скорую

2 февраля 2022, 12:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Срок ожидания скорой помощи зависит от того, какая помощь необходима человеку, сообщает городская администрация.

Стоит отметить, что в последнее время ростовчане все чаще стали жаловаться на то, что им приходится длительное время ждать приезда машины скорой помощи. В горздраве пояснили, что медпомощь бывает плановая, неотложная и экстренная. При этом вызов в неотложной форме не имеет каких-либо временных пределов.

В первую очередь скорая выезжает на вызовы в экстренной форме. К ней относят подозрения на инсульт и инфаркт. Также экстренный вызов - это дорожно-транспортные происшествия и другие инциденты, связанные с угрозой жизни.

«В экстренной форме скорая помощь оказывается медицинской организацией безотлагательно», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что нехватку медицинского персонала в регионе власти будут решать за счет привлечение студентов-медиков из соседних регионов.

Голубев напомнил, что в сферу здравоохранения было направлено 3,3 миллиарда рублей, однако эти денежные вливания проблему с медицинскими кадрами не решили.

По словам губернатора, особенно остро нехватка врачей ощущается в селах. Чтобы решить данную проблему, сказал Голубев, медиков нужно обеспечивать жильем, а также развивать сельские территории.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика