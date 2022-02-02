Власти Ростова объяснили, почему так долго приходится ждать скорую

Posted 2 февраля 2022, 12:19
Published 2 февраля 2022, 12:19
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Стоит отметить, что в последнее время ростовчане все чаще стали жаловаться на то, что им приходится длительное время ждать приезда машины скорой помощи. В горздраве пояснили, что медпомощь бывает плановая, неотложная и экстренная. При этом вызов в неотложной форме не имеет каких-либо временных пределов.
В первую очередь скорая выезжает на вызовы в экстренной форме. К ней относят подозрения на инсульт и инфаркт. Также экстренный вызов - это дорожно-транспортные происшествия и другие инциденты, связанные с угрозой жизни.
«В экстренной форме скорая помощь оказывается медицинской организацией безотлагательно», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что нехватку медицинского персонала в регионе власти будут решать за счет привлечение студентов-медиков из соседних регионов.
Голубев напомнил, что в сферу здравоохранения было направлено 3,3 миллиарда рублей, однако эти денежные вливания проблему с медицинскими кадрами не решили.
По словам губернатора, особенно остро нехватка врачей ощущается в селах. Чтобы решить данную проблему, сказал Голубев, медиков нужно обеспечивать жильем, а также развивать сельские территории.