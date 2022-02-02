Власти Ростова объяснили, почему так долго приходится ждать скорую

Стоит отметить, что в последнее время ростовчане все чаще стали жаловаться на то, что им приходится длительное время ждать приезда машины скорой помощи. В горздраве пояснили, что медпомощь бывает плановая, неотложная и экстренная. При этом вызов в неотложной форме не имеет каких-либо временных пределов.