Более 2000 деревьев уберегли от вырубки работники Ростовской АЭС

За указанный период сотрудники станции собрали 130 тонн макулатуры – бумаги и картона - отправленных впоследствии на вторичную переработку. Более того, в ходе регулярно проводимых Дней макулатуры собрано вторсырье для производства почти ста тонн новой полиграфической продукции. Кроме очевидного вклада в сохранение экологии Дона, мероприятия по сбору бумажных отходов принесли станции прямой экономический доход – более 500 тысяч рублей.
«Как ни странно, но активная цифровизация, которая вошла буквально во все сферы деятельности человека, не уменьшила, а наоборот, даже увеличила потребление бумаги,- поделилась своими наблюдениями начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская. – Поэтому для нас сбор макулатуры – это показатель экологической культуры на производстве и ответственного и бережного отношения работников АЭС к природе. По большому счету за три года мы не только сохранили более двух тысяч деревьев от вырубки, но и сути дали вторую жизнь бумажным отходам, которые снова пойдут на производство упаковки и другой продукции».
Дни макулатуры – это лишь малая часть экологического аспекта деятельности РоАЭС, главным приоритетом которой является безопасность. Это часть большой системной работы, главным итогом которой являются ежегодные данные (с начала запуска станции в 2001 году) независимых экспертов об отсутствии негативного влияния РоАЭС на окружающую среду.
На станции ведется постоянный экологический мониторинг, который проводят в том числе и независимые специалисты. Негативных изменений на окружающую среду за период эксплуатации энергоблоков Ростовской АЭС не выявлено.
Помимо сбора макулатуры на РоАЭС проводится активная работа по озеленению территории. Только за прошлый год волгодонские атомщики высадили на производственной территории и в городе 4680 деревьев и кустарников (липа, ель, клен, рябина, сосна, туя, можжевельник, бирючина), 100 кустов роз и 4000 луковиц тюльпанов. На предприятии успешно работает система экологического менеджмента, которая охватывает все производственные процессы.