Более 2000 деревьев уберегли от вырубки работники Ростовской АЭС

«Как ни странно, но активная цифровизация, которая вошла буквально во все сферы деятельности человека, не уменьшила, а наоборот, даже увеличила потребление бумаги,- поделилась своими наблюдениями начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская. – Поэтому для нас сбор макулатуры – это показатель экологической культуры на производстве и ответственного и бережного отношения работников АЭС к природе. По большому счету за три года мы не только сохранили более двух тысяч деревьев от вырубки, но и сути дали вторую жизнь бумажным отходам, которые снова пойдут на производство упаковки и другой продукции».