Эксперты ООН назвали уровень развития медицины в Москве самым высоким в мире

Москва была признана городом с наиболее высоким качеством жизни среди всех мегаполисов мира с показателем 68,3 балла, в то время как Лондон набрал 61,59 балла, а Париж — 57,16 балла. Эксперты сравнивали уровень развития таких отраслей, как медицина, образование, наука и технологии, культура и досуг, безопасность и общественные пространства.