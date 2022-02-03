Эксперты ООН назвали уровень развития медицины в Москве самым высоким в мире

Как сообщает vedomosti.ru, заключительный вариант списка самых процветающих городов будет известен 31 марта, он будет включать в себя таблицы с конкретными показателями и подробное описание методологии.
Рейтинг формируется на основе 46 индикаторов, которые разделены на шесть категорий: «Продуктивность экономики», «Развитие инфраструктуры», «Качество жизни», «Равенство и интеграция в жизнь общества», «Экологическая устойчивость» и «Городское управление и законодательство».
При составлении глобального рейтинга Москва смогла набрать 67,98 балла. Выше российской столицы поднялись только Сингапур с 75,49 балла и Торонто с 68,29 балла соответственно. В десятку самых развитых и процветающих городов были включены такие мегаполисы, как Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк.
Примечательно, что Москва была признана лидером списка по уровню развития инфраструктуры — столица России получила от экспертов 83,2 балла, обогнав Лондон с результатом в 75,9 балла и Париж с 76,3 балла соответственно. В данной номинации сравниваются такие характеристики городов, как развитие жилищной, социальной, транспортной сфер и информационных технологий.
Москва была признана городом с наиболее высоким качеством жизни среди всех мегаполисов мира с показателем 68,3 балла, в то время как Лондон набрал 61,59 балла, а Париж — 57,16 балла. Эксперты сравнивали уровень развития таких отраслей, как медицина, образование, наука и технологии, культура и досуг, безопасность и общественные пространства.