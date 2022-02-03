Логвиненко обрушился с критикой на ДИЗО Ростова за красивые цифры в отчетах

Руководитель ДИЗО Александр Безбородых показал Логвиненко график с данными по объемам поступлений от приватизации имущества за последние 10 лет. Цифры варьировались 76 миллионов до 383 миллионов рублей в год.
Однако в 2021 году произошел резкий рост и показатель достиг 816 миллионов рублей. Логвиненко поинтересовался, откуда такие данные.
Ему объяснили, что это один из объектов на 26-й Линии, который достался муниципалитету. Его удалось реализовать примерно за 700 миллионов рублей, однако у города оказался по нему долг примерно на эту же сумму. Об этом Безбородых изначально не сообщил.
Логвиненко попросил перестать писать красивые цифры в отчетах.
«Это фикция, все, что вы получили — вернете обратно. Вы получили 10 рублей и девять из них должны отдать», — заявил сити-менеджер.