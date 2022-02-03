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Логвиненко обрушился с критикой на ДИЗО Ростова за красивые цифры в отчетах

3 февраля 10:30
Фото: rostov-gorod.ru
Александр Безбородых
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко раскритиковал Департамент имущественно-земельных отношений за данные в отчетах о проданном имуществе, прозвучало на заседании.

Руководитель ДИЗО Александр Безбородых показал Логвиненко график с данными по объемам поступлений от приватизации имущества за последние 10 лет. Цифры варьировались 76 миллионов до 383 миллионов рублей в год.

Однако в 2021 году произошел резкий рост и показатель достиг 816 миллионов рублей. Логвиненко поинтересовался, откуда такие данные.

Ему объяснили, что это один из объектов на 26-й Линии, который достался муниципалитету. Его удалось реализовать примерно за 700 миллионов рублей, однако у города оказался по нему долг примерно на эту же сумму. Об этом Безбородых изначально не сообщил.

Логвиненко попросил перестать писать красивые цифры в отчетах.

«Это фикция, все, что вы получили — вернете обратно. Вы получили 10 рублей и девять из них должны отдать», — заявил сити-менеджер.

Ранее губернатор Ростовской области раскритиковал Минздрав из-за проблем с поликлиниками.

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