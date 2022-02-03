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Прокуратура Ростовской области начала проверку по гибели ребенка под колесами КамАЗа

3 февраля 13:44
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Ростове прокуратура начала проверку после смерти шестилетнего мальчика на проспекте 40-летия Победы, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Причиной проверки стала трагедия, которая произошла в Пролетарском районе Ростова вечером среды, 2 февраля. Мальчик дошкольного возраста погиб под колесами КамАЗа, когда переходил дорожное полотно на проспекте 40-летия Победы вместе с тетей и сестрой.

Сейчас пресс-служба сообщает, что авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель потерял контроль над своим транспортом и сбил мальчика, который скончался на месте происшествия.

Сейчас прокуратура будет вести проверку соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также следить за расследованием дела о гибели ребенка.

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