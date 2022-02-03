Прокуратура Ростовской области начала проверку по гибели ребенка под колесами КамАЗа

В Ростове прокуратура начала проверку после смерти шестилетнего мальчика на проспекте 40-летия Победы, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Причиной проверки стала трагедия, которая произошла в Пролетарском районе Ростова вечером среды, 2 февраля. Мальчик дошкольного возраста погиб под колесами КамАЗа, когда переходил дорожное полотно на проспекте 40-летия Победы вместе с тетей и сестрой. Сейчас пресс-служба сообщает, что авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель потерял контроль над своим транспортом и сбил мальчика, который скончался на месте происшествия. Сейчас прокуратура будет вести проверку соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также следить за расследованием дела о гибели ребенка. Материалы по теме Водитель насмерть сбил ребенка в Нижневартовске В Ростовской области водитель Hyundai Solaris насмерть сбила пешехода 30 января В Новосибирске иномарка сбила двух детей