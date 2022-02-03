Суд не разрешил строительство многоэтажки на Береговой в Ростове

Заседание суда прошло 2 февраля. Истцами выступали фирма «ДЛВ Инвест» и Минстрой региона, а ответчиком по делу является департамент архитектуры и градостроительства, который не выдал разрешение на строительство многоэтажного дома на Береговой.
Представители департамента считают, что подземная парковка, которая предусмотрена проектом строительства многоэтажки на Береговой, не покроет потребности жильцов дома. Своими машинами, которые они будут оставлять на обочине возле здания, жильцы и их гости создадут проблемы на этом участке дороги.
Ранее глава администрации города Ростова Алексей Логвиненко заявил, что суд отказал компании «ДЛВ Инвест» в выдаче разрешения на строительство в Ростове-на-Дону многоэтажного дома на улице Береговой, 33/4. Сити-менеджер напомнил, что эта территория входит в зону охраны речного фасада и не предназначена для строительства. «Мы отказали стройкомпании в выдаче разрешения и Кассационный суд поддержал это решение», — сообщил Логвиненко.