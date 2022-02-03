Суд не разрешил строительство многоэтажки на Береговой в Ростове

Ранее глава администрации города Ростова Алексей Логвиненко заявил, что суд отказал компании «ДЛВ Инвест» в выдаче разрешения на строительство в Ростове-на-Дону многоэтажного дома на улице Береговой, 33/4. Сити-менеджер напомнил, что эта территория входит в зону охраны речного фасада и не предназначена для строительства. «Мы отказали стройкомпании в выдаче разрешения и Кассационный суд поддержал это решение», — сообщил Логвиненко.