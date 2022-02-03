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В Приморье введен режим повышенной готовности из-за бродячих псов

3 февраля 05:13
Фото: pixabay.com
Глава Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности из-за нападения бродячих собак на людей.

Документ уже подписан и размещен на официальном портале краевой администрации. Он регламентирует действия профильных ведомств. Также сообщается о том, что будут определены локации, в которых могут возникнуть ЧП, пишет iz.ru.

Также сообщается, что в Заксобрании Приморского края намерены принять правки к законопроекту о бездомных животных. Планируется, что для снятия напряженности в данном вопросе будут увеличены ассигнования на стерилизацию бродячих собак. К этой операции будут допущены частные компании. В то же время ветврачам позволят самостоятельно решать вопрос о необходимости усыпления агрессивных животных.

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