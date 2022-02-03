В Приморье введен режим повышенной готовности из-за бродячих псов

Также сообщается, что в Заксобрании Приморского края намерены принять правки к законопроекту о бездомных животных. Планируется, что для снятия напряженности в данном вопросе будут увеличены ассигнования на стерилизацию бродячих собак. К этой операции будут допущены частные компании. В то же время ветврачам позволят самостоятельно решать вопрос о необходимости усыпления агрессивных животных.